Вражеская атака на Херсон: спасатели успели вытащить из огня мать и ребенка

Российские военные обстреляли 8 февраля Центральный район Херсона повредив жилые дома и складские помещения

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

"Из-за попадания вражеского снаряда в частном доме загорелся пожар. Спасатели успели вытащить из огня мать и ребенка. Пока их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

33-летняя женщина, пострадавшая при обстреле Центрального района Херсона, получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. После оказания необходимой медицинской помощи в больнице она продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, во время утренних обстрелов Центрального района Херсона российскими войсками пострадали несколько мирных жителей. 11-летний мальчик получил взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс; он находится под наблюдением врачей. 57-летняя женщина получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью российские войска ударили дронами по Украине и сколько БПЛА удалось сбить ПВО.

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