На Дніпропетровщині розлючена сестра помстилась брату і вбила його

Жінка вирішила заховатися в іншому місті, щоб уникнути покарання.

На Дніпропетровщині жінка вбила свого брата, а потім поїхала до іншого міста, аби її не спіймали правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області.

Тіло 50-річного чоловік виявили в приватному будинку одного із сіл Криворізького району.

Правоохоронці з'ясували, що вбитий посварився зі своєю сестрою. Вона, розлютившись, вдарила брата ножем в груди.

"Чоловік від отриманих поранень помер на місці, а його сестра втекла. Затримали жінку в Покрові", - йдеться у повідомленні відомства.

Поліція затримала 39-річну підозрювану в умисному вбивстві та взяла під варту. Тепер жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

А на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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