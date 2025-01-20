Меланія Трамп слідом за чоловіком запустила свою криптовалюту

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власну мемкриптовалюту.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Офіційний мем Меланії вже є! – вказала вона. – Ви вже можете купити $MELANIA".

Як зазначає BBC, ціна криптовалюти Меланії різко підскочила, оскільки трейдери кинулися її купувати, й сягнула 6 доларів, забезпечивши ринкову капіталізацію в розмірі понад 5 млрд доларів.

Станом на 12 годину за Києвом вартість мемкоїна коливається на рівні $10 за одиницю.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту, ринкова капіталізація якої швидко злетіла до кількох мільярдів доларів.

Він запустив мемкоїн $Trump в той момент, коли готується вступити на посаду 47-го президента США в понеділок, 20 січня.

"Мій новий офіційний мем Трампа ТУТ! Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ПЕРЕМОГУ!" - написав Трамп.

Близько 200 мільйонів цифрових токенів було вже випущено, а ще 800 мільйонів буде випущено протягом наступних трьох років.

Варто зазначити, що мемкоїни використовуються для підвищення популярності вірусної інтернет-тенденції чи руху, але вони не мають внутрішньої цінності та є надзвичайно нестабільними інвестиціями.