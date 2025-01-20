Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Меланія Трамп слідом за чоловіком запустила свою криптовалюту

Меланія Трамп слідом за чоловіком запустила свою криптовалюту

Майбутня перша леді США Меланія Трамп запустила свою криптовалюту / Фото: Associated Press

Ціна криптовалюти вже різко підскочила.

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власну мемкриптовалюту.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Офіційний мем Меланії вже є! – вказала вона. – Ви вже можете купити $MELANIA".

Як зазначає BBC, ціна криптовалюти Меланії різко підскочила, оскільки трейдери кинулися її купувати, й сягнула 6 доларів, забезпечивши ринкову капіталізацію в розмірі понад 5 млрд доларів.

Станом на 12 годину за Києвом вартість мемкоїна коливається на рівні $10 за одиницю.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту, ринкова капіталізація якої швидко злетіла до кількох мільярдів доларів.

Він запустив мемкоїн $Trump в той момент, коли готується вступити на посаду 47-го президента США в понеділок, 20 січня.

"Мій новий офіційний мем Трампа ТУТ! Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ПЕРЕМОГУ!" - написав Трамп.

Близько 200 мільйонів цифрових токенів було вже випущено, а ще 800 мільйонів буде випущено протягом наступних трьох років.

Варто зазначити, що мемкоїни використовуються для підвищення популярності вірусної інтернет-тенденції чи руху, але вони не мають внутрішньої цінності та є надзвичайно нестабільними інвестиціями.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація