Мелания Трамп вслед за мужем запустила свою криптовалюту

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила вслед за мужем собственную мемкриптовалюту.

Об этом она написала в соцсети Х.

"Официальный мем Мелании уже есть! – указала она. – Вы уже можете купить $MELANIA".

Как отмечает BBC, цена криптовалюты Мелании резко подскочила, поскольку трейдеры бросились ее покупать и достигла 6 долларов, обеспечив рыночную капитализацию в размере более 5 млрд долларов.

По состоянию на 12 часов по Киеву стоимость мемкоина колеблется на уровне $10 за единицу.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп запустил свою криптовалюту, рыночная капитализация которой быстро взлетела до нескольких миллиардов долларов.

Он запустил мемкоин $Trump в тот момент, когда готовится вступить в должность 47-го президента США в понедельник, 20 января.

"Мой новый официальный мем Трампа ЗДЕСЬ! Пора отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДА!" – написал Трамп.

Около 200 миллионов цифровых токенов уже было выпущено, а еще 800 миллионов будет выпущено в течение следующих трех лет.

Следует отметить, что мемкоины используются для повышения популярности вирусной интернет-тенденции или движения, но они не имеют внутренней ценности и являются чрезвычайно нестабильными инвестициями.