В Україні перевірили бензин А-95 на АЗС: результати

У січні-лютому 2025 року Інститут споживчих експертиз провів перевірку бензину А-95 на 16 українських АЗС, виявивши зміни в якості палива.

Про це повідомило видання Автотема.

Бензин, який відповідав найвищим стандартам, потрапив до категорії "Зелена". Лідерами стали приватні мережі WOG, AMIC, ОККО, KLO, а також державні UKRNAFTA та мережа PARALLEL. Мережі VOSTOKGAZ та SVR, незважаючи на складні умови, зберегли високу якість палива, а мережа MARSHALL вперше потрапила до лідерів. Найкращі показники за октановим числом продемонстрували WOG (95,8 одиниці) та AMIC і KLO (95,7 одиниці), що гарантує більш ефективну роботу двигуна та економію пального. Особливо виділяється мережа WOG та UKRNAFTA за мінімальний вміст сірки — лише 4 та 5 мг/кг. Також у всіх досліджених мережах було зафіксовано нормальний рівень ароматичних вуглеводнів і бензолу.

Мережі АЗС, такі як MOTTO, ФАКТОР, VST, СВОЇ та BVS, отримали місце в категорії "Синя". Хоча якість їхнього палива відповідає стандартам, вона все ж наближається до гранично допустимих норм. Порівняно з попередніми дослідженнями, коли ці мережі потрапляли до "червоної" категорії, якість пального помітно покращилась, хоча ще знаходиться на межі допустимих норм.

До "червоної" категорії потрапили БРСМ-Нафта та ЄВРО 5. У БРСМ-Нафта виявлено перевищення вмісту сірки, а в ЄВРО 5 — значне перевищення норм за бензолом і сіркою.

Експерти пояснюють покращення якості палива двома ключовими факторами: зростанням маржі вартості пального та активною боротьбою правоохоронців із виробниками підробленого бензину. Попри позитивні зміни, директор Інституту Юрій Чернобривець закликає не втрачати пильності.

Нагадаємо, експерти пояснили, що станеться, якщо заправити машину бензином з високим октановим числом.

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