Французькі військові показали підготовку українських пілотів на Mirage 2000-5

Французька армія продемонструвала відео навчання українських пілотів на нових Mirage 2000-5, що були надані Україні.

Про це йдеться у повідомленні французької армії у соцмережі Х.

"Місію виконано! Ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах", - йдеться у повідомленні.

Франція оприлюднила відео тренувань українських пілотів на Mirage 2000-5

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

Винищувачі Mirage 2000 розроблялися на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем літака. Постачання серійних машин розпочалося 1997 року.

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