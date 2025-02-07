Як відбілити пластикове підвіконня: 3 найкращі методи для вирішення проблеми

Пластикове підвіконня постійно зазнає впливу різноманітних чинників – вологи, світла, бруду, тому з часом втрачає свою білизну і на ньому з’являються жовті та сірі плями.

Якщо навіть після ретельного прибирання пластикові підвіконня здаються не зовсім білими та чистими, не варто впадати у відчай. Є три прості та вкрай ефективні способи, які допоможуть повернути їм ідеальну білизну.

Як прибрати жовті й сірі плями з підвіконня: найкращі методи

Засіб для унітазу. На пластикових підвіконнях часто залишаються жовті розводи від води та сірий наліт від пилу, ці забруднення настільки в’їдаються у пластик, що не піддаються жодним засобам. Однак із цією халепою може впоратися гелевий засіб для миття унітазів. Просто нанесіть гель на забруднені ділянки, дайте йому відпрацювати дві-три хвилини і змийте. Результат вразить вас своєю чистотою, однак не забувайте перед миттям одягати рукавички.

На пластикових підвіконнях часто залишаються жовті розводи від води та сірий наліт від пилу, ці забруднення настільки в’їдаються у пластик, що не піддаються жодним засобам. Однак із цією халепою може впоратися гелевий засіб для миття унітазів. Просто нанесіть гель на забруднені ділянки, дайте йому відпрацювати дві-три хвилини і змийте. Результат вразить вас своєю чистотою, однак не забувайте перед миттям одягати рукавички. Сода і порошок для прання. Такий засіб буде не менш ефективним, ніж перший. Змішайте соду і пральний порошок у рівних частинах, насипте на забруднені ділянки і ретельно потріть губкою чи м’якою щіткою. Потім змийте засіб водою. Підвіконня набуде білосніжного кольору, а жовтизна та сірість зійдуть, як і не було.

Такий засіб буде не менш ефективним, ніж перший. Змішайте соду і пральний порошок у рівних частинах, насипте на забруднені ділянки і ретельно потріть губкою чи м’якою щіткою. Потім змийте засіб водою. Підвіконня набуде білосніжного кольору, а жовтизна та сірість зійдуть, як і не було. Нашатирний спирт. Ще один ефективний народний метод, який на відмінно впорається з сірістю та жовтизною на пластиковому підвіконні. Протріть забруднені місця ватним диском, змоченим у спирті, а потім змийте засіб водою. Після такої обробки підвіконня рекомендовано добре провітрити приміщення.

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