Кабмін призначив нових заступників Умєрову

Обидва посадовці – професійні військові.
Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Так, заступниками міністра оборони стали Євген Мойсюк та Валерій Чуркін.
Зауважимо, у період від 2021 до 2024 року Мойсюк був заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Після цього обіймав посаду спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. З цієї посади Мойсюк був звільнений 7 лютого 2025 року указом президента України Володимира Зеленського.
Щодо Чуркіна, то він також є професійним військовим. Посадовець був командиром Центру масштабування технологічних рішень при Збройних силах України. До того командував взводом, а потім був заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи.
Нагадаємо, 28 січня уряд звільнив з посади заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.
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