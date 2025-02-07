Кабмин назначил новых заместителей Умерову

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, заместителями министра обороны стали Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.

Заметим, в период с 2021 по 2024 год Мойсюк был заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. После этого занимал должность специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. С этого поста Мойсюк был уволен 7 февраля 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского.

Что касается Чуркина, то он также профессиональный военный. Чиновник был командиром Центра масштабирования технологических решений при Вооруженных силах Украины. До этого командовал взводом, а затем был заместителем начальника штаба по мобилизационной работе.

Напомним, 28 января правительство уволило с должности заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.