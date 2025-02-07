Експерти назвали найшкідливіший колір фарби для волосся: це зовсім не блонд

Більшість жінок вважає, що відсутність аміаку у фарбі для волосся автоматично робить її безпечною та якісною. Однак останні дослідження вчених показали, що це не найгірший складник, який може створювати небезпеку для здоров’я локонів.

Експерти стверджують, що якість фарби залежить від цілого комплексу чинників, а не тільки від наявності чи відсутності аміаку. Фахівці звертають особливу увагу на те, що регулярне фарбування волосся може мати певні ризики для здоров'я. Тому рекомендують під час вибору фарби уважно вивчати склад, бо деякі її компоненти можуть негативно позначитися не лише на локонах, а й на загальному здоров’ї.

Який колір фарби має найшкідливіший вплив на здоров’я

Науковці вважають, що найнебезпечнішими для здоров’я вважаються фарби темного кольору, бо вони містять резорцинол. Цей складник міститься лише у фарбах темних відтінків. Він потрібен для того, щоб легко прибрати пігмент фарбувальної суміші зі шкіри.

Однак цей компонент дуже токсичний і може спричинити алергічні реакції дихальних шляхів різного ступеня тяжкості. А ще вчені з'ясували, що він провокує збої в роботі ендокринної системи. Від 2021 року у багатьох європейських країнах резорцинол потрапив до списку особливо небезпечних речовин із ризиком для здоров'я людини.

До того ж багато фарб темних кольорів мають у своєму складі солі свинцю і ртуті – плюмбати й меркуріати відповідно. Якщо ці речовини накопичуватимуться в організмі, вони здатні викликати серйозне отруєння. Насамперед свинець і ртуть небезпечні для нирок та печінки, бо ці органи вони "атакують" насамперед.

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