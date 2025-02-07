Эксперты назвали самый вредный цвет краски для волос: это совсем не блонд

Большинство женщин считают, что отсутствие аммиака в краске для волос автоматически делает ее безопасной и качественной. Однако последние исследования ученых показали, что это не самая плохая составляющая, которая может создавать опасность для здоровья локонов.

Эксперты утверждают, что качество краски зависит от целого комплекса факторов, а не только от наличия или отсутствия аммиака. Специалисты обращают особое внимание на то, что регулярное окрашивание волос может нести определенные риски для здоровья. Поэтому рекомендуют при выборе краски внимательно изучать состав, так как некоторые ее компоненты могут негативно повлиять не только на локоны, но и на здоровье в целом.

Какой цвет краски оказывает самое вредное влияние на здоровье

Ученые считают, что наиболее опасными для здоровья считаются краски темного цвета, потому что они содержат резорцинол. Эта составляющая содержится только в красках темных оттенков. Он нужен для того, чтобы легко убрать пигмент красящей смеси на коже.

Однако этот компонент очень токсичен и может вызвать аллергические реакции дыхательных путей разной степени тяжести. А еще учёные выяснили, что он провоцирует сбои в работе эндокринной системы. С 2021 года во многих европейских странах резорцинол попал в список особо опасных веществ с риском для здоровья человека.

К тому же, многие краски темного цвета имеют в своем составе соли свинца и ртути – плюмбаты и меркуриаты соответственно. Если эти вещества будут скапливаться в организме, они способны вызвать серьезное отравление. Свинец и ртуть наиболее опасны для почек и печени, потому что они "атакуют" эти органы в первую очередь.

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