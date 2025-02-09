Если протекает бачок унитаза: этот трюк с кипятком через 5 минут решит проблему

Поначалу протекание может быть незначительным, однако не стоит затягивать до критического момента, ведь эту проблему достаточно легко решить самостоятельно.

На самом деле, поломку бачка несложно исправить, только необходимо знать ее причину. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы решить проблему протечки бачка унитаза.

Что делать, если течет бачок унитаза: полезные советы

Прокладка. Перед тем как устранять проблему, нужно убедиться, что причина в прокладке. Необходимо снять крышку и проверить уровень воды в бачке. Если он низкий, то проблема в прокладке, которая со временем деформируется, не прилегает плотно к сливному отверстию. Сантехники говорят, что такую проблему можно решить самостоятельно, не обращаясь за квалифицированной помощью. Надо просто перекрыть воду, вернуть механизм слива против часовой стрелки, чтобы полностью вытащить конструкцию. Затем следует снять прокладку, хорошо промыть и отчистить от известкового налета, чтобы на ней ничего не было. Затем положите ее в емкость и залейте на 5 минут кипятком. Горячая вода восстановит эластичность резины. Затем установите прокладку на место, закрутите извлеченный механизм по часовой стрелке и проверьте, не протекает ли вода.

Перед тем как устранять проблему, нужно убедиться, что причина в прокладке. Необходимо снять крышку и проверить уровень воды в бачке. Если он низкий, то проблема в прокладке, которая со временем деформируется, не прилегает плотно к сливному отверстию. Сантехники говорят, что такую проблему можно решить самостоятельно, не обращаясь за квалифицированной помощью. Надо просто перекрыть воду, вернуть механизм слива против часовой стрелки, чтобы полностью вытащить конструкцию. Затем следует снять прокладку, хорошо промыть и отчистить от известкового налета, чтобы на ней ничего не было. Затем положите ее в емкость и залейте на 5 минут кипятком. Горячая вода восстановит эластичность резины. Затем установите прокладку на место, закрутите извлеченный механизм по часовой стрелке и проверьте, не протекает ли вода. Проблема с клапаном. Со временем клапан заслонки может повредиться или деформироваться, поэтому вода будет проникать в унитаз. Чтобы проверить, не поврежден ли клапан, спустите воду и посмотрите, не вытекает ли она во время повторного набора в унитаз. Такой клапан можно приобрести в интернете, на рынке или в любом магазине, его легко заменить самостоятельно.

Если ничего не помогло, то проблема может быть в самом сливном механизме. В таком случае сантехники рекомендуют все-таки вызвать мастера, чтобы быстро устранить проблему.

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