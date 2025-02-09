Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году

По мнению Зеленского, есть все возможности окончить войну в Украине уже в этом году.
Для завершения войны в 2025 году есть все возможности, потому сделать это вполне реально.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.
"Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну", – сказал глава государства.
Зеленский в этом отношении выделил желание Трампа скоро закончить эту войну.
"Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – сказал президент.
Глава государства отметил важность усиления санкций. По его словам, РФ постоянно успевала адаптироваться к тем или иным санкциям.
"Сделать тотальные санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян – Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают", – отметил Зеленский.
Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и разрушенной войной экономики Украины.
"Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны", – подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, можно ли прекратить огонь.
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