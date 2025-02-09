Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году

По мнению Зеленского, есть все возможности окончить войну в Украине уже в этом году.

Для завершения войны в 2025 году есть все возможности, потому сделать это вполне реально.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.

"Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну", – сказал глава государства.

Зеленский в этом отношении выделил желание Трампа скоро закончить эту войну.

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"Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – сказал президент.

Глава государства отметил важность усиления санкций. По его словам, РФ постоянно успевала адаптироваться к тем или иным санкциям.

"Сделать тотальные санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян – Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают", – отметил Зеленский.

Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и разрушенной войной экономики Украины.

"Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, можно ли прекратить огонь.

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