"Мы жалеем людей, а они нет": Зеленский сравнил армии РФ и Украины

Зеленский считает, что российская армия не так сильна как кажется.

Курская операция была важна, чтобы не допустить оккупации Сум и Харькова, нанести превентивный удар и создать буферную зону на территории РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.

"Ребята пошли, была такая операция – очень сильная. Был успех... Важно было показать всему миру, что все, что говорит Путин, является ложью", – сказал он.

Также Зеленский сравнил украинскую и российскую армии.

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"Российская армия пополняется не кадровыми военными, а большим количеством людей, которых они используют как пушечное мясо. 60 тысяч россиян не хватило на Курщине, чтобы вытеснить наших людей, которых было намного меньше. Потому что их люди не так боеспособны. И это также было важно показать миру: что армия РФ не так сильна, как кажется. Просто мы жалеем людей, а они не жалеют», – сказал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году.

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