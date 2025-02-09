Нет дней без ударов: Украина усиливает атаки по российской территории

Украина активно отвечает на удары России, постоянно атакующей мирные города и критическую инфраструктуру. Украинские силы используют стратегию активного реагирования, включающую разведывательные действия и многократные удары по конкретным объектам.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачук в эфире "Мы Украина".

"Ну, во-первых, посмотрите, мы уже выходим фактически на то, что каждый день в Россию что-то летит. Более того, я не знаю таких дней, фактически, когда что-то не поражается. В любом случае, если Россия до сих пор использует, например, тактику двойного удара, если мы говорим о российских террористических ударах, жилых домах. То Украина отвечает в том числе, я думаю, более активным способом", — сказал Брачук.

По его словам, Украина отвечает на удары России не только двойными ударами, но и несколько раз по одному и тому же объекту. Ведется разведывательная работа, прокладываются маршруты и атакуются стратегические цели. После ударов враг может тушить пожары, но удары повторяются, и некоторые объекты подвергаются нескольким атакам.

"Здесь речь уже не о двойных ударах, даже и несколько раз определенные объекты атакуются. То есть идет разведывательная работа, прокладываются маршруты, поражается соответствующий объект, враг, возможно, там начинает заниматься тушением соответствующих пожаров. Там последствия этих ударов прилетают снова, и есть такие объекты, которые поражались по три, по четыре раза.

Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.

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