Израиль начал вывод армии из коридора Нецарим в Газе — AP

Ранее Израиль согласился в рамках перемирия отвести свои войска из коридора Нецарим.

В воскресенье, 9 февраля, Израиль начал вывод своих войск из коридора Нецарим в секторе Газа. Это является частью соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Как отметил один источник, Израиль согласился в рамках перемирия отвести свои войска из коридора Нецарим, территории, отделяющей северный и южный районы Газы.

Израиль в конце января открыл коридор Нецарим для палестинцев, чтобы они могли вернуться в свои дома на севере Газы, пострадавшей от войны.

В воскресенье, 9 февраля, в районе Нецарима были замечены автомобили, которые перевозили вещи, в частности чемоданы и цистерны с водой, направлявшиеся на север. Согласно условиям соглашения, Израиль должен обеспечить возможность беспрепятственного пересечения границы без проверок военными. Израильские официальные лица не раскрыли количество выведенных военных. Сейчас подразделения ЦАХАЛа находятся вдоль границ Газы с Израилем и Египтом, а переговоры о полном выводе израильских войск планируется провести на более позднем этапе перемирия.

Согласно материалу, стороны готовятся к переговорам о продлении перемирия, в частности по второму этапу соглашения.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправлял делегацию в Катар, ключевого посредника в переговорах между сторонами, но миссия включала чиновников низкого уровня, что вызвало предположение, что это не приведет к прорыву в продолжении перемирия. Также ожидается, что на этой неделе Нетаньяху созовет встречу ключевых министров Кабинета министров по второму этапу соглашения", — йдеться у статті.

Вероятно, на этой неделе Нетаньяху встретится с ключевыми министрами для обсуждения второго этапа соглашения, но когда это произойдет пока неизвестно.

Напомним, правительство Израиля утвердило соглашение о прекращении огня в Газе.

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