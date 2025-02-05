Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае (видео)

По данным российских телеграм-каналов, под атаку попала нефтебаза ООО "Албашнефть".
В Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Вениамин Кондратьев.
По информации губернатора Краснодарского края, после атаки дронами на НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами.
"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности... Пожар локализован, предварительно пострадавших нет", – говорится в сообщении Кондратьева.
Как сообщают российские телеграм-каналы, под атаку попала нефтебаза ООО "Албашнефть". Пожар, который там загорелся, до утра еще не потушили.
Заметим, что проектная мощность этого НПЗ позволяет довести объем переработки нефти до 320 тыс. т углеводородного сырья в год.
Напомним, в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.
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