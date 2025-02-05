Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (відео)

За даними російських телеграм-каналів, під атаку потрапила нафтобаза ТОВ "Албашнефть".

У Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод. Загорівся резервуар із нафтопродуктами.

Про це повідомляють російські телеграм-канали і губернатор Веніамін Кондратьєв.

За інформацією губернатора Краснодарського краю, після атаки дронами на НПЗ загорівся резервуар із нафтопродуктами.

"У станиці Новомінській Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності... Пожежу локалізовано, попередньо постраждалих немає", – йдеться у повідомленні Кондратьєва.

Як повідомляють російські телеграм-канали, під атаку потрапила нафтобаза ТОВ "Албашнефть". Пожежу, яка там спалахнула, до ранку ще не загасили.

Зауважимо, що проєктна потужність цього НПЗ дозволяє довести обсяг нафтопереробки до 320 тис. т вуглеводневої сировини на рік.

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.