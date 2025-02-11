Почему столько сил РФ бросает на Покровск: генерал Наев объяснил

По мнению генерала, к третьей годовщине полномасштабного вторжения россиянам необходимо выйти с результатом.

Кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой.

Такое мнение высказал экс-командующий Объединенных сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в программе "Оперативный Дежурный" от редакции "Спецкора".

По словам генерала, россияне бросают все силы на Покровск, потому что к третьей годовщине полномасштабного вторжения им необходимо выйти с результатом.

"Они хотят вовсю захватить Покровск, который будет в глазах и мирового сообщества, и непосредственно россиян, доказательством, что РФ имеет наступательные возможности и обладает стратегической инициативой. Так же изо всех сил он рвется, чтобы выйти на границу Днепропетровской области", – говорит Наев.

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Наев рассказал всю правду о фронте: безумное давление на Покровск, Днепропетровщина — СЛЕДУЮЩАЯ?

Ранее Сергей Наев назвал условие, при котором ВСУ смогут выйти на границы в 1991 году.

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