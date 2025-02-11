Чому стільки сил РФ кидає на Покровськ: генерал Наєв пояснив

На думку генерала, до третьої річниці повномасштабного вторгнення росіянам необхідно вийти з результатом.

Кремлю потрібен Покровськ, аби показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою.

Таку думку висловив екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в програмі “Оперативний Черговий” від редакції "Спецкору".

За словами генерала, росіяни кидають всі сили на Покровськ, тому що до третьої річниці повномасштабного вторгнення їм необхідно вийти з результатом.

"Вони хочуть щосили захопити Покровськ, який буде в очах і світової спільноти, і безпосередньо росіян, доказом, що РФ має наступальні можливості і володіє стратегічною ініціативою. Так само щосили він рветься, щоб вийти на межу Дніпропетровської області", – каже Наєв.

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НАЄВ РОЗПОВІВ УСЮ ПРАВДУ ПРО ФРОНТ: ШАЛЕНИЙ ТИСК на Покровськ, Дніпропетровщина - НАСТУПНА?

Раніше Сергій Наєв назвав умову, за якої ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991-го.

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