Кулеба назвав три помилки, які Україна має не допустити

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яких "помилок зараз потрібно уникнути, щоб не повторювати помилок минулого".

Про це колишній очільник МЗС України в Instagram.

Кулеба наголосив, що Україна має уникнути трьох ключових помилок:

Політики мають не воювати один проти одного.

"Его та образи політиків, бажання знищити іншого заради зміцнення себе це зло проти держави та народу. Від внутрішніх чвар виграє лише Москва", - зазначив Кулеба.

Влада має шукати та примножувати ресурс внутрішніх сил.

"Бо союзники, незалежно від їхнього імені, зрештою неминуче виберуть свій інтерес за рахунок нашого. Коридор наших можливостей звужується і влада має відверто говорити про це з суспільством. Ми всі в одному човні", - наголосив ексміністр.

Суспільство має цінувати свою державу.

"Суспільству цінувати свою державу і усвідомлювати, що навіть якщо вдасться припинити вогонь це ще не буде кінець війни. Росія свою ціль знає і зрештою повернеться за усією Україною. І якщо народ відвернеться від своєї держави, Москва знищить спочатку державу, а потім народ", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше ексміністр назвав три теми, які готовий обговорювати Путін.

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