Трамп "ефективно здався" Путіну – ексрадник президента США

Джон Болтон переконаний, що "сьогодні в Кремлі п'ють горілку просто з пляшки".

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон різко прокоментував телефонну розмову президента США і президента Росії Володимира Путіна.

Свої коментарі Болтон озвучив у ефірі CNN.

На думку ексрадника президента США, Трамп "ефективно здався" Путіну.

"Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку просто з пляшки. Це був великий день для Москви", – висловився Болтон.

Він також прокоментував призначення Тулсі Габбард на посаду керівниці національної розвідки США.

"Я вважаю, що призначення Тулсі Габбард завдасть величезної шкоди національній безпеці. Думаю, що багато наших союзників тепер будуть двічі думати перед тим, як ділитися розвідувальною інформацією з нами. Це одне із найгірших призначень, яке могло трапитися, без сумніву", – заявив ексрадник Трампа.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Путіним 12 лютого Трамп заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився прямо відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.