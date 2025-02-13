Трамп "эффективно сдался" Путину – экс-советник президента США

Джон Болтон убежден, что "сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки".

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон резко прокомментировал телефонный разговор президента США и президента России Владимира Путина.

Свои комментарии Болтон озвучил в эфире CNN.

По мнению экс-советника президента США, Трамп "эффективно сдался" Путину.

"Путин не может быть счастливее. Говорю вам, сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки. Это был большой день для Москвы", – высказался Болтон.

Он также прокомментировал назначение Тулси Габбард на должность руководителя национальной разведки США.

"Я считаю, что назначение Тулси Габбард нанесет огромный ущерб национальной безопасности. Думаю, что многие наши союзники теперь будут дважды думать перед тем, как делиться разведывательной информацией с нами. Это одно из худших назначений, которое могло случиться, без сомнения", — заявил экс-советник Трампа.

Напомним, после телефонного разговора с Путиным 12 февраля Трамп заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает ли Киев равноценным участником переговорного процесса.