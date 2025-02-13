"Это выглядит очень плохо": Милованов о заявлениях Трампа

Президент США Дональд Трамп не захотел отвечать, что Украина равная сторона мирного процесса, а только должна принять мир, потому что люди гибнут. Это выглядит очень плохо для украинцев, звучит, что нас продают, и за бесплатно.

Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, президент частной "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов в соцсерьгах.

"Что думают украинцы о сегодняшних событиях? О том, что Трамп не захотел отвечать, что Украина равная сторона мирного процесса, а только должен принять мир, потому что люди гибнут. Это был вопрос BBC, на который я отвечал по заправке WOG во Львове. Я думаю, что это выглядит очень плохо для нас, звучит, что нас продают, и за бесплатно. И все события сегодняшнего дня – четкая односторонняя позиция США, без согласования с НАТО, что Украины не будет в НАТО, требования вернуть 500 млрд долларов США, звонок Путин перед звонком Зеленскому, это все ужасно, – написал он. – Посмотрим, что будет дальше, но не Трампу решать будущее Украины. И, конечно, нам всем хотелось бы жить в мире, где Трамп даст много военной и финансовой помощи Украине, и будет дожимать Путина, но существует ли такой мир?"

По словам Милованова, все станет понятно очень скоро, возможно, даже в эти выходные.

Также читайте Портников назвал главную задачу Трампа и украинской власти

"Пока что Трамп ведет себя няшно по отношению к Путину и выторговывает возвращение американских граждан из России. Возможно, когда он получит свое, он изменит позицию или риторику. Или, возможно, это его такой хитрый план, чтобы Путин чувствовал себя победителем, а в то время тихо дать финансовые и военные гарантии Украине? Возможно. Но все станет понятно очень скоро. Возможно, даже в эти выходные", – резюмировал он.

Напомним, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает Киев равноценным участником переговорного процесса.