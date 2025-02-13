"Це виглядає дуже погано": Милованов про заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп не захотів відповідати, що Україна рівна сторона мирного процесу, а тільки має прийняти мир, бо люди гинуть. Це виглядає дуже погано для українців, звучить, що нас продають, і за безплатно.

Таку думку висловив ексміністр економіки України, президент приватної "Київської школи економіки" Тимофій Милованов у соцсережах.

"Що думають українці про сьогоднішні події? Про те, що Трамп не захотів відповідати, що Україна рівна сторона мирного процесу, а тільки має прийняти мир, бо люди гинуть. Це було питання BBC, на яке я відповідав з заправки WOG у Львові. Я думаю, що це виглядає дуже погано для нас, звучить, що нас продають, і за безплатно. І всі події сьогоднішнього дня – чітка одностороння позиція США, без погодження з НАТО, що України не буде в НАТО, вимоги повернути 500 млрд доларів США, дзвінок Путін перед дзвінком Зеленському, це все жахливо, – написав він. – Подивимось, що буде далі, але не Трампу вирішувати майбутнє України. І, звісно, нам всім хотілося б жити в світі, де Трамп дасть багато військової і фінансової допомоги Україні, і буде дотискати Путіна, але чи існує цей світ?"

За словами Милованова, все стане зрозуміли дуже скоро, можливо, навіть цими вихідними.

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"Поки що Трамп поводиться няшно до Путіна і виторговує повернення американських громадян з Росіі. Можливо, коли він отримає своє, він змінить позицію або риторику. Або, можливо, це його такий хитрий план, щоб Путін відчував себе переможцем, а в той час тихо дати фінансові і військові гарантії Україні? Можливо. Але все стане зрозуміли дуже скоро. Можливо, навіть цими вихідними", – резюмував він.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився прямо відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.