Трамп провів телефонну розмову з Путіним: що відомо

Американський та російський президенти домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомило CNN з посиланням на поінформоване джерело.

Розмова відбулася вранці (за американським часом).

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social підтвердив розмову з Путіним.

За його словами, темою розмови були Україна, Близький Схід, енергетика, штучний інтелект.

"Ми згадали спільну історію своїх країн, зокрема співпрацю під час Другої світової війни, та висловили бажання зупинити загибель людей у війні між Росією та Україною", - написав Трамп.

Також американський та російський президенти домовилися про спільні зусилля для припинення війни та можливі взаємні візити.

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"Ми також погодилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я буду робити прямо зараз", - йдеться у дописі.

У Кремлі також підтвердили розмову Путіна з Дональдом Трампом, яка, за інформацією російських пропагандистів, тривала півтори години.

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що в розмові йшлося про мирне врегулювання війни в Україні. Путін також запросив Трампа відвідати Москву.

Це була перша офіційно підтверджена розмова між президентами США та РФ від моменту вступу Трампа на посаду. Вона відбулася через день після того, як Росія звільнила американця, який перебував у російській в'язниці.

Попередній президент США Джо Байден не спілкувався з господарем Кремля майже три роки.

Нагадаємо, напередодні, 11 лютого, в адміністрації російського президента Володимира Путіна повідомили, що контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими.

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