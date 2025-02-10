Зеленський прокоментував спілкування Трампа з Путіним

Поки немає достовірної інформації про контакти президентів США та Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про спілкування президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним потребує підтвердження.

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо, передає УНІАН.

“Те, що вони [Трамп і Путін] спілкуються - подивимося, хто і як. І чи так це", - зауважив Зеленський.

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При цьому він зазначив, що підготовка до його зустрічі з Трампом все ще триває і про це говорив сам президент США. Коли така зустріч відбудеться, за словами українського президента, залежить “від можливостей обох сторін”.

Нагадаємо, президент Зеленський також повідомив, що цього тижня, до початку Мюнхенської конференції з безпеки, Україну відвідають представники команди президента США Дональда Трампа.

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