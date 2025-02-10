У ДТЕК пояснили, кому знову відключатимуть світло

“Укренерго” запровадило обмеження у споживанні електроенергії, але вони стосуються лише промисловості й бізнесу.

Про це повідомили у ДТЕК.

Запроваджені обмеження діють від 6 ранку до 9 вечора, але не передбачають відключення світла для населення.

Головною причиною обмежень енергетики називають наслідки попередніх атак: багато енергооб’єктів зазнали пошкоджень і їх ще не встигли повністю відновити.

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“Також вдарили морози, і щоб уникнути перевантажень, тимчасово доводиться обмежувати споживання для великих підприємств. Ситуація в енергетиці все ще складна, ворог атакує майже щодня, і ми постійно змушені тримати оборону. Битва за світло триває. Ми вже двічі вистояли взимку, вистоїмо і зараз”, - запевняють у ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні можливі аварійні відключення світла через похолодання, яке прийшло до України. В деяких регіонах температура повітря може опуститися до -14 градусів.

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