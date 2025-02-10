До України повернулися морози: що буде з відключеннями світла

В Україні можливі аварійні відключення світла через похолодання, яке прийшло до України. У деяких регіонах температура повітря може опуститися до -14 градусів.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі "РБК-Україна".

Омельченко пояснює, що аварійні відключення світла можливі через накопичувальний ефект від ударів РФ по українській енергетиці. Своєю чергою, похолодання значно стимулює споживання електрики, а в енергосистемі України не вистачає достатніх потужностей.

Втім, серйозно про загрозу блекаутів можна було б обговорювати, якби морози 10 градусів трималися протягом кількох тижнів. У такому випадку через зростання споживання енергосистема могла б перетерпіти на тлі нестачі резервів для балансування мережі.

Щоб не перейти до планових відключень, потрібно вжити двох основних заходів - з більшити імпорт у цей період і економити енергоресурси, наголосив експерт.

"Щоб побутові споживачі та промисловці почали економити. Особливо - в пікові ранкові та вечірні години. Якщо брати вечір, десь від 17:00 до 22:00 потрібно максимально дбайливо споживати електричну енергію. І тоді, швидше за все, ми не повернемося до графіків", - наголосив він.

За словами Омельченка, загалом температура не критично низька. Якщо забезпечити достатній імпорт електроенергії та природного газу плюс відповідально поставитися до закликів обмежити споживання, то цей тиждень мине без графіків, додав він.

Нагадаємо, в Україні 10 лютого запровадили відключення світла. Втім, поки що, наголошують в "Укренерго", обмеження потужності будуть застосовувати для промисловості та бізнесу.

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