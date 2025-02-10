В Украину вернулись морозы: что будет с отключениями света

В Украине возможны аварийные отключения света из-за пришедшего в Украину похолодания. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -14 градусов.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "РБК-Украина".

Омельченко объясняет, что аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ударов РФ по украинской энергетике. В свою очередь похолодание значительно стимулирует потребление электричества, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.

Впрочем, серьезно об угрозе блекаутов можно было бы обсуждать, если морозы 10 градусов держались в течение нескольких недель. В таком случае из-за роста потребления энергосистема могла бы претерпеть на фоне недостатка резервов для балансировки сети.

Чтобы не перейти к плановым отключениям, нужно принять две основные меры - увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы, подчеркнул эксперт.

"Чтобы бытовые потребители и промышленники начали экономить. Особенно — в пиковые утренние и вечерние часы. Если брать вечер, где-то с 17:00 до 22:00 нужно максимально бережно потреблять электрическую энергию. И тогда, скорее всего, мы не вернемся к графикам", — подчеркнул он.

По словам Омельченко, в целом температура не критично низкая. Если обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа плюс ответственно отнестись к призывам ограничить потребление, то эта неделя пройдет без графиков, добавил он.

Напомним, в Украине 10 февраля было введено отключение света. Впрочем, пока, отмечают в "Укрэнерго", ограничения мощности будут применяться для промышленности и бизнеса.

Читайте также: