Курс валют на 11 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 11 февраля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 12 копеек и составляет 41,59 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,89 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,26 (+1 коп.)

Ранее речь шла о том, что в Украине и дальше будет расти курс доллара. Впрочем, сейчас на рынке фиксируют понижение стоимости валюты. Поэтому можно воспользоваться случаем и купить его сейчас.

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