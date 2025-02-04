В Украине уменьшилась стоимость доллара: стоит ли скупать валюту

В Украине и дальше будет расти курс доллара. Впрочем, сейчас на рынке фиксируют понижение стоимости валюты. Поэтому можно воспользоваться возможностью и купить ее сейчас.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников в комментарии " РБК.Украина ".

Он напомнил, что в госбюджете 2025 года средний курс доллара заложен на уровне 45 грн. Это свидетельствует о том, что доллар будет расти в цене и дальше.

"То есть девальвация гривны — это продолжающийся процесс и обратного пути я не вижу", — сказал Плотников.

По его словам, среди факторов, которые будут влиять на стоимость валюты, это западная помощь, которая засчитывается в государственный бюджет, а также абсолютная неопределенность в вопросе завершения войны.

"Все это абсолютно не свидетельствует о том, что могут быть обратные движения. То есть доллар дорожает, гривна обесценивается. Я думаю, что эти процессы продолжатся. Возможно, это будет скачками, возможно, это не будет медленно, но в принципе это движение в одно сторону", — считает эксперт.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине может начаться обращение евро. Он подчеркнул, что рано говорить раньше 2035 года.

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