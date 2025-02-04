В Україні зменшилася вартість долара: чи варто скуповувати валюту

В Україні й надалі буде зростати курс долара. Втім, зараз на ринку фіксують зниження вартості валюти. Тому можна скористатися нагодою та купити її зараз.

Таку думку висловив доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков в коментарі "РБК.Україна".

Він нагадав, що в держбюджеті 2025-го середній курс долара закладений на рівні 45 грн. Це свідчить про те, що долар буде зростати у ціні й надалі.

"Тобто девальвація гривні - це процес, який триває, і зворотного шляху я не бачу", - сказав Плотніков.

З його слів, серед факторів, які впливатимуть на вартість валюти, - це західна допомога, яка зараховується до державного бюджету, а також абсолютна невизначеність у питанні завершення війни.

"Все це абсолютно не свідчить про те, що можуть бути зворотні рухи. Тобто долар дорожчає, гривня знецінюється. Я думаю, що ці процеси продовжаться. Можливо, це буде стрибками, можливо, це не буде повільно, але в принципі це рух в один бік", - вважає експерт.

Нагадємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, коли в Україні може початись обіг євро. Він наголосив, що зарано говорити раніше 2035 року.

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