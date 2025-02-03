Когда в Украине может начаться оборот евро: Гетманцев ответил

Даниил Гетманцев подчеркнул, что даже при условии вступления в ЕС начало обращения евро в Украине необязательно.

О введении евро в обращение в Украине рано говорить ранее 2035 года.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Поэтому точно говорить об этом рано и даже при условии вступления в Европейский Союз, мы сможем об этом говорить не раньше 2035 года. Это такой, знаете, сказочный сценарий, что в 2035 году в Украине появится евро", — рассказал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что даже при условии вступления в ЕС, начало обращения евро в Украине необязательно.

Также читайте Лимиты на переводы с 1 февраля: банки предупредили украинцев об изменениях

Депутат привел пример, что Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния не спешат переходить на евро, а Дания при вступлении в ЕС договорилась не отказываться от собственной валюты.

Швеция провела референдум, на котором люди отказались от обращения евро и вопрос "завис", отметил он.

Также Даниил Гетманцев рассказал, что только во время переходного периода возможно одновременное обращение национальной валюты (гривни) и евро.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли курс доллара в Украине до 20 или 30 гривен.

Читайте также: