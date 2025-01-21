Доллар в Украине быстро дешевеет: стоит ли покупать или продавать валюту

Доллар подешевел на рынке, но экономисты считают, что его курс может снова измениться.

Доллар снова дешевеет и довольно быстро. Курс продажи упал заметно ниже 43 гривен за доллар.

Об этом рассказала в эксклюзиве TSN.UA Виктория Панченко.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов, снижение курса наличного доллара началось во вторник, 14 января, а заметным стало несколько дней спустя. 42,06 грн/доллар (-10 коп. за неделю). (-35 коп. за неделю), самая низкая – 42,30 грн/доллар (-30 коп.) Максимальный курс покупки составлял 42,30 грн/долл., то есть равнялся минимальному курсу продаж. разных городах Украины: дорого покупали доллар там, где и продавали дороже, чем средняя цена по рынку и наоборот.

А вот евровалюту уже вторую неделю подряд лихорадило, курс менялся синусоидально: что два дня то вверх, то вниз колебания составляли 40 коп. до 44,15 грн/евро. На воскресенье, 19 января курс продажи у нелегалов был 44,07 (-35 коп. за неделю), курс покупки 44 грн./евро (-13 коп. за неделю). На 20 января регулятор установил курс 43,37 грн.

Эксперты называют такие скачки курса евро ситуативными, связанными с незначительными объемами продаж, что арифметически давало большой разброс. Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

Нацбанк всю прошлую неделю укреплял гривну по отношению к доллару Долговременный тренд на девальвацию, начавшийся в последнюю неделю ноября прошлого года, остановился во вторник, 14 января, а с пятницы, 17-го, сменился на противоположный., гривна официально подорожала за неделю на 15 коп., до 42,13 грн/доллар. на 21 января стоимость доллара США выросла на 3 копейки и составила 42,15 гривны.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что доллар подешевел из-за сугубо рыночных факторов: предложение валюты как на межбанковском, так и на наличном рынках выросло, а спрос существенно уменьшился.

"Если в начале января спрос на покупку валюты увеличился на 25% при снижении предложения, то в дальнейшем ситуация изменилась на противоположное, на межбанковском рынке появилось значительное количество продавцов. Предложение на межбанке выросло на 20%, потому что продавцы реализуют валюту для выполнения необходимых платежей в гривнах в бюджет, а спрос почти не изменился. с 42,45 до 42,15 грн/доллар. На наличном рынке спрос на валюту также не увеличился, похоже, что спекулятивный ажиотаж пошел на убыль".

Экономист Андрей Забловский добавил, что на рынок перестало давить значительное количество гривны из госбюджета, выплаченной в декабре 2024 года, это рекордные расходы – более 705 млрд грн.

"Эти средства постепенно разошлись, частично трансформировались в доллары и евро, спекулятивный ажиотаж пошел на убыль, а курс доллара снизился", – констатировал эксперт.

Чего ждать от курса валют

Примечательно, что эксперты дали разные прогнозы: от дальнейшего удешевления доллара или его стабильности до возможных скачков курса, вызванных, в частности, инаугурацией нового президента США, назвал два фактора, которые будут влиять на курс доллара как на текущей неделе, так и дальше.

"Первое – Национальный банк, по моему мнению, повысит на неделе учетную ставку (процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки) с 13,5% до 14% годовых, это несколько укрепит гривну. Второй фактор – ускорение инфляции, которую регулятор может затормозить только сдерживанием курса доллара за счет его дополнительных продаж на межбанке. стабилизацию курса, доллар не будет дешеветь, но и не будет дорожать".

Андрей Забловский не исключает, что гривна на текущей неделе может еще укрепиться, но не на много.

"Межбанковский рынок будет колебаться в коридоре 42,15-42,40 грн/доллар, а наличная гривня – в пределах 42,50-42,70 грн, речь идет о курсе продаж. Впрочем, есть еще такой фактор, как политические события недели. В частности, инаугурация 20 января нового президента США и его первые заявления по экономической политике страны, например, об уже анонсированной политике сильного доллара. Они могут повлиять на курс гривны – как ослабить ее, так и укрепить.

В Украине в течение 20-26 января американский доллар будет находиться в пределах от 42 гривен., середина января на валютном рынке станет активным период усиленного противодействия инфляции. спроса и предложения Именно поэтому официальный курс будет находиться в диапазоне 42-42,50 грн за дол. новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также реакция общества на возможные последствия злости РФ и ситуацию на фронте.

Примечательно, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин воздержался от прогноза, куда будет двигаться курс доллара в Украине с 20 по 26 января. "Эту неделю можно образно назвать "неделей Трампа"., которые уже готовятся. так называемых "торговых войн", о чем было заявлено. Поэтому возможны непрогнозированные колебания курсов многих мировых валют, в том числе и гривны.

Продавать или покупать валюту

Эксперт советует зарабатывать на гривне, вкладывая ее, прежде всего, в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком действия три месяца. А небольшие суммы – до 10 тыс. грн лучше положить на краткосрочный депозит. покупать дешевеющий доллар, потому что в долгосрочной перспективе (несколько лет) это даст прибыль за счет роста курса.

"Наличная валюта дома – сбережения на длительный срок, которые всегда под рукой. Те, кто хотят иметь прибыль быстрее – пусть покупают ОВГЗ или несут гривну в банк на депозиты".

В свою очередь, Андрей Забловский назвал несколько новых инструментов для инвестиций, которые появились на рынке.

"Лучше всего – это диверсификация, то есть не стоит держать все сбережения только в гривне или только в валюте. Сейчас около 40% сбережений можно вложить в краткосрочные гривневые депозиты или в ОВГЗ, остальные – в доллары или евро. Также в Украине уже доступны инвестиции в проекты, которые могут дать гораздо большую прибыль, чем традиционные, однако требуют определенного уровня финансовой грамотности. Есть много разных криптовалют, фонды инвестирования в недвижимость и т.д.

Что касается продажи валюты, то советы экспертов остались неизменными: по-прежнему продавать ее не стоит без крайней необходимости.

Напомним, ранее банкирша Анна Золотько рассказывала, будет ли расти курс доллара в феврале, так как повлияла инаугурация президента США Дональда Трампа на курс.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПА!

Читайте также: