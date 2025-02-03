Как бойцы КНДР воевали против Украины: интересные детали от ССО

Иногда северокорейские солдаты действуют без касок и баллистических пластин, чтобы увеличить скорость во время штурма.

Северокорейские военные, кажется, исчезли с фронта в Курской области после нескольких месяцев сосредоточенного на них внимания.

Об этом говорится в статье Newsweek.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил примерно 12 тыс. своих военных в Россию, которых быстро отправили в направлении Курска. По оценкам Украины, примерно половина этого количества была убита или ранена, хотя это невозможно проверить независимо.

Отчеты по эффективности бойцов из КНДР, которые не имели реального боевого опыта, разделились. Кто-то наклеил на бойцов ярлык "пушечного мяса", а некоторые украинские источники описывают этих военных как дисциплинированных, в хорошей форме и искусных во владении оружием.

Как сообщило недавно The New York Times со ссылкой на данные американской разведки, именно Ким Чен Ын предложил отправить элитные северокорейские силы в Россию.

Украина, как правило, описывает этих хорошо обученных военных как брошенных в бой волнами пехотных атак, что, вероятно, приведет к большому количеству потерь.

Спикер Сил специальных операций Украины, полковник Александр Киндратенко рассказал, что северные корейцы имели небольшой опыт в войне дронов, однако они могли двигаться быстро и хаотично во избежание атак.

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Известно, что в украинском плену находятся по меньшей мере два северокорейских штурмовика. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры с допросами двух разных военнопленных.

Киндратенко рассказал, что в начале января подразделение украинского спецназа захватило первого из двух подтвержденных военнопленных, заставив бойца сдаться, а не взорвать гранату.

Южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что военные из КНДР совершали самоубийства, чтобы избежать плена. В конце 2024 года США заявили, что знают об этой информации, и что солдаты могут быть мотивированы "страхом мести их семьям в Северной Корее в случае, если они будут захвачены" в плен.

В середине января Зеленский заявил, что один военнопленный "высказал желание остаться в Украине", а второй хотел вернуться домой.

Как рассказал Киндратенко, украинские спецназовцы оказали медицинскую помощь первому северокорейскому военнопленному, вытащив его из поля боя через минное поле. Когда солдата вытаскивали, российские войска устроили артиллерийский обстрел и атаковали территорию FPV-дронами.

Спикер ССО акцентировал, что российские войска "четко видели, как наш персонал эвакуировал военнопленных".

"Интенсивность артиллерийских обстрелов усилилась в этот момент, убедительно указывая на попытку уничтожить как военнопленных, так и эвакуационную команду, не давая миру увидеть живого солдата КНДР в украинском заключении", — рассказал Киндратенко.

Когда украинские войска доставили военнопленного в безопасное место, то сделали обезболивающую инъекцию, предоставили пищу, воду и сигареты.

До того, как северокорейские бойцы исчезли с фронта (Украина объясняет это большими потерями), им было поручено удерживать некоторые части Курщины как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Во время атаки на украинские позиции, отметил полковник, бойцы КНДР несли самые большие потери в первые минуты штурма. Киндратенко сказал, что они неоднократно атаковали "теми же маршрутами, где десятки их военных уже были убиты".

По словам спикера ССО, северокорейские войска были очень мобильными, а некоторые бойцы лишились предоставленного Россией защитного снаряжения.

"Иногда они действуют без касок и баллистических пластин, чтобы увеличить скорость во время штурма украинских позиций", – сказал Киндратенко.

В их конфискованных рюкзаках было только немного еды, литр воды и никакого снаряжения от холода, например перчаток или термоодежды.

Больше места в рюкзаках российского выпуска занимают боеприпасы, отметил полковник. Северокорейские войска имеют втрое больше магазинов, чем средний российский солдат, плюс запасы гранат и мин.

По словам Киндратенко, изъятое из тел ликвидированных северокорейских бойцов оборудование свидетельствует о том, что они "часто лучше вооружены", чем россияне. Полученные из украинских разведывательных дронов записи показали "значительное количество противотанковых гранатометов", которые войска КНДР применили по укрепленным, хорошо защищенным позициям или транспортным средствам.

Полковник сообщил, что "почти все" северные корейцы носят "модернизированные варианты" штатного российского оружия. Так, вместо печально известного АК-47, которому много десятилетий, бойцы используют гораздо более современные автоматы АК-12.

"Несомненно, военнопленных из Северной Кореи будет больше", — заявил Зеленский в середине января.

Пока не ясно, когда северокорейские солдаты вернутся на поле боя, и может ли их быть больше на пути в Россию.

Киндратенко считает вполне возможным, что северокорейские войска могут вернуться к активным боевым действиям после подкрепления новой подготовкой или в пределах различных типов атак.

Напомним, накануне The New York Times сообщило, что войска Северной Кореи были выведены с линии фронта в Курской области. Этих бойцов не замечали на фронте уже около двух недель.