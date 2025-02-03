Почему нужно замораживать хлеб: эксперт удивил объяснением

Иногда хозяйки кладут хлеб в морозилку. Чаще всего делают это для того, чтобы он не испортился. Впрочем, мало кто знает, что эта привычка делает хлеб более полезным.

Об этом рассказал эксперт по вопросам питания и гастроэнтерологии Карен Аларкон в комментарии MARCA.

По его словам, замораживание хлеба сделает гораздо более полезным. В частности, он будет содержать гораздо меньше углеводов, чем свежий.

"Если вы заморозите хлеб и выньте ломтик, чтобы разогреть его, углеводы станут пробиотической клетчаткой. Она не только принесет пользу вашей микробиоте, но и будет регулировать уровень глюкозы в крови. Также что под действием тепла крахмал усваивается лучше, а потому это устранит. и газов", — рассказал специалист.

Впрочем, стоит помнить: несмотря на то, что хлеб после замораживания будет иметь меньше углеводов, он остается калорийным. Следовательно, не стоит этим пренебрегать.

Карен Аларкон советует замораживать хлеб нарезанным на ломтики.

"Вы просто достаете ломтики и кладете их в микроволновку. Не следует забывать, что уже размороженный хлеб нельзя повторно заморозить", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том оп-35 полезных продуктов для здоровья, которые следует употреблять каждый день.

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