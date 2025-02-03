Чому треба заморожувати хліб: експерт здивував поясненням

Іноді господині кладуть хліб до морозилки. Найчастіше роблять це для того, аби він не зіпсувався. Втім, мало хто знає, що ця звичка робить хліб кориснішим.

Про це розповів експерт з питань харчування та гастроентерології Карен Аларкон у коментарі MARCA.

За його словами, заморожування хліба зробить набагато кориснішим. Зокрема, він міститиме значно менше вуглеводів, ніж свіжий.

"Якщо ви заморозите хліб і виймете скибочку, щоб розігріти її, вуглеводи стануть пробіотичною клітковиною. Вона не тільки принесе користь вашій мікробіоті, але й регулюватиме рівень глюкози в крові. Також що під дією тепла крохмаль засвоюється краще, а тому це усуне ймовірне здуття живота та газів", - розповів фахівець.

Втім варто пам'ятати: попри те, що хліб після заморожування матиме менше вуглеводів, він залишається калорійним. А відтак не варто цим нехтувати.

Карен Аларкон радить заморожувати хліб нарізаним на скибочки.

"Ви просто дістаєте скибочки та кладете їх до мікрохвильовки. Не слід забувати, що вже розморожений хліб не можна повторно заморозити", - наголосив він.

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