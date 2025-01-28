Скільки і як можна зберігати майонез

Вся інформація про продукт міститься на пакуванні, тому її краще читати.

Майонез, який ми купуємо у магазин, може зберігатися достатньо довго - порівняно із зробленим вдома. Втім, терміни та умови зберігання можуть бути різними. Тому перш за все варто орієнтуватися на інформацію від виробника, що вказана на пакуванні.

Як і де краще зберігати майонез, а також який термін придатності у цього соусу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Найчастіше виробники радять зберігати майонез за температури від 0°C до 10°C. Втім, іноді соуси у м'якому пакуванні мають температурний режим до 18°C. Втім, тоді термін зберігання буде коротшим.

Залежно від складу продукту майонез, який ще не відкривали, зберігається від 30 до 120 діб. Наприклад, термін зберігання класичного "Провансалю" - це 90 діб. Якщо ж тримати майонез у значно теплішій температурі, ніж 10°C, то тоді значно скорочується тривалість зберігання.

Зберігати майонез після розкриття упакування варто відповідно до рекомендацій виробника. Що менше у складі консервантів, то швидше зіпсується продукт.

Експерти радять купувати соус у скляній банці з кришкою чи у дой-пакетах (вакуумне пакування) з пластмасовою кришечкою - тоді пакування буде щільно закрите. Якщо ж соус у м'якому пакетику, який надрізають у кутику, то не вдасться герметично його закрити. Це значно зменшує термін зберігання продукту.

Нагадаємо, раніше ми писати про топ-10 продуктів, які не варто купувати гуртом. Адже завжди вигідні ціни та великі пакування — краще рішення для закупів.

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