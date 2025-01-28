Сколько и как можно хранить майонез

Вся информация о продукте содержится на упаковке, поэтому ее лучше читать.

Майонез, который мы покупаем в магазин, может храниться достаточно долго – по сравнению со сделанным дома. Впрочем, сроки и условия хранения могут быть разными. Поэтому прежде всего следует ориентироваться на информацию от производителя, указанную на упаковке.

Как и где лучше хранить майонез, а также какой срок годности у этого соуса читайте в материале ТСН.ua.

Чаще производители советуют хранить майонез при температуре от 0°C до 10°C. Впрочем, иногда соусы в мягкой упаковке имеют температурный режим до 18°C. Впрочем, тогда срок хранения будет короче.

В зависимости от состава продукта еще не открываемый майонез сохраняется от 30 до 120 суток. Например, срок хранения классического "Провансаля" – это 90 суток. Если же держать майонез в более теплой температуре, чем 10°C, то значительно сокращается продолжительность хранения.

Хранить майонез после вскрытия упаковки следует в соответствии с рекомендациями производителя. Чем меньше в составе консервантов, тем быстрее испортится продукт.

Эксперты советуют покупать соус в стеклянной банке с крышкой или в дой-пакетах (вакуумная упаковка) с пластмассовой крышечкой – тогда упаковка будет плотно закрыта. Если соус в мягком пакетике, который надрезают в углу, то не удастся герметично его закрыть. Это существенно уменьшает срок хранения продукта.

Напомним, ранее мы писать о топ-10 продуктах, которые не стоит покупать оптом. Ведь всегда выгодные цены и большие упаковки – лучшее решение для закупок.

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