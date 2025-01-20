Топ-10 продуктов, которые не стоит покупать оптом

Покупка оптом может показаться идеальным способом сэкономить деньги и пополнить домашние запасы. Но не всегда выгодные цены и большие упаковки – лучшее решение для покупок.

Издание RealSimple рассказало о продуктах, которые могут стать пустой тратой денег, если покупать их в больших количествах.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб, булочки или печенье – отличный выбор для больших семей или вечеринок, но только если вы уверены, что они будут съедены вовремя. При замораживании вкус и текстура хлебобулочных изделий теряются. Если ваша семья ест немного хлеба, лучше покупать его небольшими порциями, чтобы избежать лишних затрат и испорченных продуктов.

Сушеные травы и специи

Когда в последний раз вы проверяли срок годности специй в своем шкафу? У большинства сушеных трав и специй есть ограниченный срок хранения, после чего они теряют аромат и пользу. Если вы не используете большие объемы, например орегано или чесночной приправы, лучше выбирать небольшие упаковки.

Кулинарные масла

Даже высококачественные масла имеют ограниченный срок хранения после открытия – обычно около шести месяцев. Если масло начинает пахнуть цветными карандашами или металлом, оно уже испортилось. Покупка маленькой бутылки – это не только экономия денег, но и гарантия свежести.

Молочная продукция

Большая упаковка молока или йогурта кажется великолепной идеей, пока она не испортится в холодильнике. У молочных продуктов имеют короткий срок годности после открытия, а остатки могут легко превратиться в бесполезные деньги. Выбирайте небольшие упаковки или покупайте порционные йогурты.

Свежие продукты

Свежие овощи и фрукты – это хороший выбор, но только если они не портятся в холодильнике. Персики, салат или ягоды быстро теряют свежесть, поэтому лучше покупать их небольшими партиями и пополнять при необходимости.

Соусы

Гигантские бутылки кетчупа или майонеза могут быть удобными, но их срок годности после открытия ограничен. Кетчуп и острый соус могут храниться до шести месяцев, в то время как майонез, джемы или хрен останутся свежими всего несколько месяцев. Купите их в таком количестве, какое успеете использовать.

Цельнозерновые продукты и орехи

Орехи и зерна могут показаться выгодным выбором, но они быстро теряют свежесть из-за воздействия кислорода. Если у вас нет возможности проверить, когда продукт упакован, есть риск приобрести уже несвежие товары. Маленькие порции обеспечат лучшее качество.

Напитки

Газированные напитки всегда можно найти в продаже, поэтому нет необходимости покупать их оптом. Независимо от бренда, акции на эти напитки проходят регулярно. Купите только столько, сколько вам нужно сейчас, чтобы не загромождать пространство.

Чипсы и снеки

Закуски, такие как чипсы или крендели, быстро теряют хрусткость после открытия упаковки. Покупка больших партий уместна только во время вечеринок или для больших семей. Если же вы приобретаете снеки для себя, выбирайте маленькие пачки, чтобы избежать расточительности.

Замороженные продукты

Хотя крупные упаковки замороженных овощей или ягод кажутся выгодными, они занимают много места в морозильной камере. Если еда остается там слишком долго, она может потерять качество и стать непригодной для употребления. Купите только те замороженные продукты, которые вы точно используете в ближайшее время.

Опт – это отличная идея, но только если вы уверены, что успеете все употребить до истечения срока годности. Прежде чем заполнять корзину в магазине, учитывайте потребности семьи и привычки потребления. Выбирайте качество, а не количество и наслаждайтесь свежими, вкусными продуктами без лишних трат.

Мы также писали о том, как опасно есть ультраобработанные продукты.

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