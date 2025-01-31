Стало известно, чем Россия ударила по историческому центру Одессы

Россияне нанесли ракетный удар по центру Одессы вечером пятницы, 31 января.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального марафона "Единые новости".

По его словам, в центр Одессы прилетели три баллистические ракеты. ГСЧС обследует локацию по возгоранию, все службы работают на месте попадания. Сейчас начинают разбирать завалы.

Он добавил, что на момент прилета люди из гостиницы находились в укрытии. Но сейчас спасатели обследуют все номера, чтобы убедиться, что все живы и при обстреле никто не пострадал ни в гостинице, ни рядом, где произошло падение обломков.

По словам Кипера, между предупреждением о воздушной опасности и приходом баллистики было около 3-5 минут. Второй и третий удары произошли примерно в то же место с интервалом 15-17 минут.

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"Я так понимаю, эта практика у них отработана. Это уже не первый раз, когда запускают сначала баллистическую ракету, а затем кассеты. Но здесь использовалась ракета, которая пробивает бетон. То есть направлена была на помещение, в гражданскую гостиницу, чтобы пробить перекрытия и этажи, и внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей", — заметил председатель ОВА.

Он добавил, что место попадания находится в историческом центре Одессы, почти вся застройка которого входит в наследие ЮНЕСКО. В частности, ракета попала в непосредственной близости от Одесской филармонии и примерно в 500 метрах от Оперного театра.

В эти минуты! Ракетный удар по историческому центру Одессы: последствия атаки вживую!

Напомним, момент ракетного удара по центру Одессы попал на видео. В результате обстрела улицы в центральной части города усыпаны обломками.

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