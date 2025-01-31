В результате обстрела улицы в центральной части города усыпаны обломками.

Вечером в пятницу, 31 января, российская террористическая армия произвела ракетный обстрел исторической части города Одессы.

Момент удара попал на видео, которое публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах слышен взрыв и вспышка в небе, после которого некоторые испуганные прохожие легли на землю.

Момент ракетного удара по центру Одессы попал на видео

Как сообщает издание "Думская", в результате обстрела улицы в центральной части города усыпаны обломками. Среди поврежденных объектов – здание гостиницы "Бристоль", памятник архитектуры конца 19 века.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела пострадала сотрудница гостиницы. Женщину госпитализировали, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, вечером 31 января в Одессе раздалось несколько мощных взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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