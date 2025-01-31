Увечері в п’ятницю, 31 січня, російська терористична армія здійснила ракетний обстріл історичної частини міста Одеси.

Момент удару потрапив на відео, яке публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах чутно вибух і спалах у небі, після якого перехожі лягли на землю.

Момент ракетного удару по центру Одесі потрапив на відео

Як повідомляє видання “Думська”, внаслідок обстрілу вулиці в центральній частині міста всипані уламками. Серед пошкоджених об’єктів - будівля готелю “Брістоль”, пам'ятник архітектури кінця 19 століття.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, ввечері 31 січня в Одесі пролунало кілька потужних вибухів після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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