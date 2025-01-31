Взрывы в Одессе: город под атакой баллистики

До отбоя воздушной тревоги нужно находиться в укрытии.

31 января вечером в Одессе прогремели мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга в областях, где объявлена воздушная тревога.

Первые сообщения о взрывах в Одессе появились в 19:23.

"В Одессе был слышен взрыв. Прошу оставаться всем в укрытиях до отбоя!" - написал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Уже через полчаса в ОВА снова сообщили о взрывах и попросили жителей не покидать укрытий.

Свидетели сообщают, что из-за взрывов в Одессе пострадал известный отель в центре города и магазины рядом.

Позже Олег Кипер подтвердил, что российские террористы атаковали ракетами исторический центр Одессы.

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