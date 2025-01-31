Черкасскую область атаковали "Шахеды": какие последствия налета

Черкасскую область атаковали российские беспилотники "Шахед" 31 января. В Черкассах есть повреждения из-за падения обломков.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

С ночи до утра в Черкасской области продолжалась воздушная тревога из-за атаки дронами. По предварительным данным, в черкасском небе было уничтожено шесть беспилотников.

В большинстве случаев обошлось без последствий. Однако в самих Черкассах обломки "Шахеда" повредили балкон в одной из квартир многоэтажки. Там возник пожар, который уже потушен.

Также читайте В Киеве прогремели взрывы

Правоохранители изъяли обломки дрона и боевую часть.

"К счастью, с жителями все в порядке — в помощи медиков не нуждались", — отметил глава ОВА.

К слову, утром 31 января в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги.