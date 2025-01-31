"Шахеды" попадают в квартиры и разрушают дома: эксперт назвал неожиданную причину

Как изменились российские атаки и почему не все беспилотники удается сбивать.

Российский "Шахед" насквозь пробил многоэтажку в Сумах в ночь на 30 января. Из-под завалов дома достали девять погибших. На днях беспилотник влетел в жилой дом в Днепре. В Одессе от обломков дрона также недавно пострадала многоэтажка.

Враг каждый день запускает десятки "Шахедов" по Украине и, к сожалению, чаще они попадают в жилую застройку.

Что произошло – как изменились российские атаки и почему не все беспилотники удается сбивать – читайте в материале ТСН.ua

У российской армии изменились цели. Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

“Россияне пошли больше в терроризм, геноцид. Цели стоят другие – надавить на украинское общество, чтобы оно надавило военно-политическое руководство под остановку боевых действий, капитуляцию. Это механизм давления на гражданское население”, – считает военный эксперт.

Он объясняет, что раньше беспилотники атаковали военные объекты и объекты инфраструктуры. Сейчас же идут прямо в украинские города.

“Противовоздушная оборона прикрывала в основном эти объекты. А сейчас нужно разворачивать на полное прикрытие”, – говорит Роман Свитан.

По его словам, беспилотники типа "Шахеда" сегодня сбивают так же, как и раньше — примерно с тем же коэффициентом. Только кажется, что больше дронов достигают своих целей, считает военный эксперт.

"Проходящие ("Шахеды" – ред.), они и раньше проходили. Просто, допустим, мы их избивали 85 из 100 – 15 проходило. Но они проходили по военным или инфраструктурным объектам, и гражданские их просто не видели, даже если они куда-то попадали. Сегодня мы сбиваем те же 85 из 100, но 15 идут по гражданским объектам. Нет такой системы ПВО, чтобы 100% перекрывала. Один "Шахед" по высотке с большими жертвами – это видно и слышно. Это, конечно, сразу вызывает реакцию", – говорит Роман Свитан.

Где самая большая опасность и как уберечься

Напомним, пролет вражеских "Шахедов" совершается на сверхнизкой высоте. Поэтому в последнее время вражеские дроны представляют немалую опасность для высотных построек.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, чаще всего высота полета дронов составляет примерно 50 метров (плюс-минус 10 м). То есть самая большая угроза для квартир между 14 и 18 этажами. Большинство "Шахедов" именно туда попадает.

Если уже идет воздушная борьба над городом, то в ГСЧС советуют находиться подальше от окон. Если атака ночью, то лучше переждать тревогу на площадке у лифта, так, чтобы вас защищало несколько стен со всех сторон.

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