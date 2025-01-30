Атака на Сумы: появилось видео разрушенного дома

На месте "прилета" в Сумах продолжаются аварийно-розыскные мероприятия.

В Сумах сняли на видео многоэтажный дом, атакованный российским беспилотником в ночь на 30 января. На месте продолжается разбор завалов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На месте атаки в Сумах верхолазы ГСЧС проводят разбор поврежденных элементов дома и демонтаж крупногабаритных бетонных плит. Для проведения высотных работ работает техника.

Также продолжаются аварийно-розыскные мероприятия.

На опубликованном видео от чрезвычайников видно разрушения многоэтажки: вместо квартир в доме зияют дыры. Также показано, как спасатели дрстают тело погибшего человека и разбирают завалы.

Последствия атаки на многоэтажку в Сумах сняли на видео

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Сумах. Дом испытал существенные разрушения, есть погибшие и пострадавшие.