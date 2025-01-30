Атака на Суми: з’явилося відео зруйнованого будинку

На місці "прильоту" у Сумах тривають аварійно-пошукові заходи.

У Сумах зняли на відео багатоповерховий будинок, атакований російським безпілотником у ніч проти 30 січня. На місці триває розбирання завалів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуація України.

На місці атаки в Сумах верхолази ДСНС проводять розбирання пошкоджених елементів будинку та демонтаж великогабаритних бетонних плит. Для проведення висотних робіт працює техніка.

Також тривають аварійно-пошукові заходи.

На опублікованому відео від надзвичайників видно руйнування багатоповерхівки: замість квартир у будинку зяють діри. Також показано, як рятувальники дістають тіло загиблої людини і розбирають завали.

Наслідки атаки на багатоповерхівку в Сумах зняли на відео

Нагадаємо, під час атаки на Україну у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. Будівля зазнала суттєвих руйнувань, є загиблі та постраждалі.