Здоровое питание для всей семьи: советы от врача

Организация питания для всей семьи при условии, что оно должно быть здоровым, процесс сложный. Членам семьи придется искать компромисс и договариваться, чтобы питание покрывало потребности каждого.

Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Олеся Добрянская в подкасте "Говорять медики" от Минздрава Украины.

"Договориться, чтобы не было так, как Щука, Лебедь и Рак. Ребенок хочет того, у мужа вообще свои потребности набрать вес, потому что худенький, а женщина хочет снизить вес. Надо сесть, договориться, какие должны быть компромиссы, что мы едим, как можно это все соединить, чтобы была не только мама, я извиняюсь, у нас папа должен вовлекаться везде и в питание тоже. И, соответственно, от этого составлять рацион. Мама и папа должны быть такой ролевой моделью для своего ребенка", - отмечает врач.

По ее словам, отношения с едой для ребенка формируют родители. Кроме того, что следует показывать собственным примером, не забывайте хвалить собственного ребенка. Не фокусируйте внимание на постоянные потребности в похудении.

Добрянская добавляет, что каждый человек должен сам себе осознать, почему он хочет похудеть, почему он хочет соблюдать здоровое питание. Это должен быть осознанный выбор человека, а не внушение блогерами, инфлюенсерами или модой.

"Я часто спрашиваю пациентов: "Почему вы хотите похудеть? Почему вы хотите придерживаться здорового питания?". Отвечают: "Да я не знаю". Все, можно дальше не идти. Я говорю: "Это ваше домашнее задание. Обдумывайте, запишите на листе, почему вы хотите это делать?". Это то, что будет движущей силой в те моменты, когда вам хочется сдаться, опустить руки", — подчеркивает диетолог.

Напомним, Олеся Добрянская ответила, стоит ли категорически отказаться от сахара и нездоровой пищи. Врач ответила за вопрос о вредной пище.

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